داخلية الإمارات تمنع استخدام "الدرون" والطائرات الرياضية الخفيفة

العالم - الامارات

وقالت الداخلية الاماراتية ان هذا الامر جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتي، وفقاً للتعليمات الصادرة، وذلك نظراً للممارسات الخاطئة، التي تم رصدها في الآونة الأخيرة، من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية، التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة".

وطالبت، فى بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، "أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات سلطات الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ و الغير الآمن لتلك الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتبارًا من اليوم السبت 22 كانون الثاني 2022".

وولفتت الدخلية، أنه "على الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية، تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار، التواصل مع سلطات التصريح لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها، خلال هذه الفترة تجنباً لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع"، كما أكدت أن "كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة، أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

ورد الجيش واللجان الشعبية اليمنية على العدوان الاماراتي، الاثنين الماضي، بهجوم بالمسيرات والصواريخ حيث أعلن عن استهداف مطاري ​أبوظبي​ و​دبي​ واهداف اخرى.