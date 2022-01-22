بالفيديو.. مقتل عنصرين من "داعش" بمحيط سجن الحسكة

العالم - سوريا

ويظهر الفيديو لحظة مقتل عنصرين في التنظيم الإرهابي على يد قناص في "قسد" بمحيط سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة شمال شرق سوريا.

وأفاد مراسل العالم، السبت، باستمرار الاشتباكات المسلحة بين "قسد" مع عناصر "داعش" الذين تمكنوا من الفرار من سجن الصناعة أو تحصنوا داخله، موضحا ان مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكية دخلت أجواء الحسكة اليوم لإسناد "قسد".

وتعرض سجن غويران الكبير في مدينة الحسكة الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من "داعش"، مساء الخميس، لهجوم يعتبر الأوسع من قبل التنظيم منذ دحره في سوريا في مارس 2019 بدأ بتفجير سيارتين مفخختين واستمر بعملية إطلاق نار.