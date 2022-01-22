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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
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القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش: ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك لوقف العدوان على اليمن
القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش: أي تحالف عربي لم يقم بنصرة فلسطين أو لبنان في وجه الاحتلال الإسرائيلي
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش:الطائرات العربية صارت تستهدف المدنيين العزل في اليمن بدلا من نصرة القدس وفلسطين
7 ضحايا و9 جرحى جراء انفجار بحافلة لنقل المسافرين في مدينة هرات غربي افغانستان
مصادر إعلامية: الشعب البحريني ينظم مسيرات شعبية رفضا لتصعيد العدوان على اليمن وتضامنا مع الشعب اليمني وقضيته
وكالة يونيوز: وزارة الداخلية الإماراتية تحظر طيران الطائرات بدون طيار في البلاد لمدة شهر لأسباب أمنية
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تنظم مسيرة نصرة للشعب اليمني المسلم ورفضا للحرب المدمرة المفروضة عليه وسط مدينة غزة
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش: الحرب على اليمن عبثية والمستفيد الأكبر من استمرارها هو الاحتلال
مصادر فلسطينية: إصابة شابين بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية
نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي: إدانة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرد القوات المسلحة اليمنية يشكل محفزا لدول العدوان للاستمرار في جرائمها
القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش: أي تحالف عربي لم يقم بنصرة فلسطين أو لبنان في وجه الاحتلال الإسرائيلي
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش
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