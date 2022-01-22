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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيسان الايراني والتركي يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والاوضاع الاقليمية ويشددان على تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين بلديهما
مصادر يمنية: عملية انتشال الضحايا في صعدة انتهت اليوم والمستشفيات ممتلئة بما يفوق قدرتها الاستيعابية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال مواجهات اندلعت في بلدة برقة بقضاء نابلس في الضفة
مصادر يمنية: طيران العدوان يشن 39 غارة على مديريات عين في شبوة والوادي وحريب والجوبة في مأرب والحزم بالجوف والسوادية بالبيضاء
وكالة يونيوز: الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الألماني لديها للتعبير عن خيبة أملها من موقف حكومته الرافض لإمداد كييف بأسلحة دفاعية
مراسل العالم: استقالة والي ولاية الجزيرة بوسط السودان
مراسل العالم: هدوء يسود محيط سجن الصناعة تزامنا مع أصوات إطلاق نار متقطعة بين الحين والآخر في حي غويران بمدينة الحسكة شمال شرقي سورية
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش: ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك لوقف العدوان على اليمن
القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش: أي تحالف عربي لم يقم بنصرة فلسطين أو لبنان في وجه الاحتلال الإسرائيلي
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش:الطائرات العربية صارت تستهدف المدنيين العزل في اليمن بدلا من نصرة القدس وفلسطين
مراسل العالم: استقالة والي ولاية الجزيرة بوسط السودان
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش
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