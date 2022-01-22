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وكالة يونيوز: الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الألماني لديها للتعبير عن خيبة أملها من موقف حكومته الرافض لإمداد كييف بأسلحة دفاعية

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

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أوكرانيا تستدعي السفيرة الألمانية بسبب رفض برلين إمدادها بأسلحة

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