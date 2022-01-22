السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

'نواكشوط ': إرسال وفد وزاري إلى مالي لكشف ملابسات مقتل 7 موريتانيين

'نواكشوط ': إرسال وفد وزاري إلى مالي لكشف ملابسات مقتل 7 موريتانيين
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

وصل وفد وزاري موريتاني إلى مالي لكشف ملابسات مقتل سبعة مواطنين موريتانيين قرب الحدود بين البلدين، حسب ما أكده مصدر في الخارجية الموريتانية.

العالم- إفريقيا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر قوله: إن الوفد يضم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية وثلاثة من كبار مسؤولي الأمن العام وأمن الحدود.

وأكد المصدر: أن الوفد سيفتح تحقيقا رفقة المسؤولين في مالي لتحديد المسؤولين عن الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكراره.

وكانت وسائل إعلام موريتانية ذكرت: أن موريتانيين قتلوا في مالي على يد قوة تابعة للحكومة هناك، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في موريتانيا.

وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية هي الأطول لكلا البلدين، تبلغ 2237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة، ويتنقل سكان المناطق الحدودية بين البلدين بدون عوائق، خاصة التجار والموردين.

روابط ذات صلة

موريتانيا تؤكد مقتل 7 من مواطنيها في مالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوكرانيا تستدعي السفيرة الألمانية بسبب رفض برلين إمدادها بأسلحة

بيان لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين حول موضوع العميل يوسف إبراهيم

'نواكشوط ': إرسال وفد وزاري إلى مالي لكشف ملابسات مقتل 7 موريتانيين

وزير لبناني: المتحوّر أوميكرون قد يمهّد لخروج تسلسلي من الجائحة

مقاطعة "المستقبل" الشاملة هل تفتح باب تطيير الانتخابات في لبنان؟

بالفيديو.. تنديدات دولية بمجزرة صعدة التي اقترفها تحالف العدوان في اليمن