'نواكشوط ': إرسال وفد وزاري إلى مالي لكشف ملابسات مقتل 7 موريتانيين

العالم- إفريقيا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر قوله: إن الوفد يضم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية وثلاثة من كبار مسؤولي الأمن العام وأمن الحدود.

وأكد المصدر: أن الوفد سيفتح تحقيقا رفقة المسؤولين في مالي لتحديد المسؤولين عن الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكراره.

وكانت وسائل إعلام موريتانية ذكرت: أن موريتانيين قتلوا في مالي على يد قوة تابعة للحكومة هناك، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في موريتانيا.

وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية هي الأطول لكلا البلدين، تبلغ 2237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة، ويتنقل سكان المناطق الحدودية بين البلدين بدون عوائق، خاصة التجار والموردين.