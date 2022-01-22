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مادة غذائية مثالية للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي

مادة غذائية مثالية للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة ليرا لافسكي، خبيرة التغذية الروسية، أن السبانخ يساعد على الحفاظ على مستوى طبيعي لضغط الدم.

العالم- منوعات

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الفوائد العديدة للسبانخ في حالة تناوله بصورة دورية منتظمة.

وتقول: “السبانخ، مستودع لمواد مفيدة. وهو مفيد بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يساعدان على الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي واسترخاء عضلات القلب”.

ويحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف الغذائية، أي أن له تأثيرا إيجابيا في عمل الأمعاء ويفيد في الوقاية من الإمساك. كما أن تناول السبانخ دوريا له تاثير إيجابي في صحة الجهاز الهضمي. وأن الكاروتينات التي يحتويها هي مضادات أكسدة قوية. لذلك على كل من يرغب بالحفاظ على حيويته وشبابه في جميع مراحل العمر، تناول السبانخ بانتظام”.

وتشير إلى: أن “السبانخ مفيد للمرضى لأنه يحتوي على فيتامين С الذي يساعد على تقوية منظومة المناعة في فترة المرض. ولكن يجب ألا ننسى أن السبانخ يحتوي على العديد من الأوكسالات، لذلك على من يعاني من مشكلات في الكلى، تناوله بكميات صغيرة ومحدودة”.

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