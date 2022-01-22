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وزير خارجية الكويت من بيروت: هناك رغبة متبادلة في أن يستعيد لبنان مجده من خلال "عدم التدخل في شؤون مجلس التعاون"

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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