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القوات المسلحة اليمنية تعلن مقتل وإصابة أكثر من 120 عنصرا من قوات العدو وتدمير أكثر من 12 آلية ومدرعة خلال صد زحوفهم باتجاه عين

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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