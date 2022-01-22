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واشنطن ترفض تأكيد بدء إجلاء عائلات الموظفين بسفاراتها في أوكرانيا

واشنطن ترفض تأكيد بدء إجلاء عائلات الموظفين بسفاراتها في أوكرانيا
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية، تأكيد التقارير حول نيتها إجلاء عائلات الموظفين في سفارة الولايات المتحدة لدى كييف من أوكرانيا.

العالم - الأميركيتان

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح للوكالات إنه ليس هناك ما يمكن إعلانه حاليا حول هذا الموضوع، لافتا إلى أن الخارجية الأمريكية "تعمل، مثلما تقوم به دائما، على وضع خطة طارئة دقيقة في حال حصول تطورات غير متوقعة بسبب تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا".

وأوضح: "في حال اتخاذ قرار بتغيير الموقف من مسألة الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم، لا يجب على المواطنين الأمريكيين الاعتقاد أنه سيتم إجراء عمليات إجلاء بتمويل من الحكومة. في الوقت الحالي لا يزال متاحا الوصول إلى الرحلات التجارية للمغادرة جوا".

والجمعة نقلت قناة "CNN" أن سفارة واشنطن لدى كييف طلبت من وزارة الخارجية الأمريكية السماح بمغادرة عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين من أوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا.

والسبت ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت ببدء عملية إجلاء عائلات الموظفين في سفارة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا من البلاد اعتبارا من الاثنين.

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