السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

في اتصال هاتفي مع أردوغان

رئيسي : ايران تبحث عن علاقات مستديمة وشاملة مع تركيا

رئيسي : ايران تبحث عن علاقات مستديمة وشاملة مع تركيا
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي ، أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لديها رؤية طويلة الأجل وشاملة للعلاقات والتعاون مع تركيا مؤكدا ان طهران تدعم ارساء دعائم سلام واستقرار دائم في المنطقة.

العالم - ايران

واشار السيد رئيسي ردا على مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم السبت ، إلى إمكانيات تطوير العلاقات بين طهران وأنقرة والتعاون في المجالات الثنائية والإقليمية وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها رؤية طويلة الأمد وشاملة للعلاقات والتعاون مع تركيا ، وترحب بالتخطيط للتعاون الاستراتيجي مع تركيا.

وشدد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في أجزاء مختلفة من المنطقة.

بدوره قال رجب طيب أردوغان إن تركيا أعدت قائمة بمختلف أنواع التعاون الاقتصادي لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وأعرب عن تطلعه لزيارة طهران قريبًا.

وشدد الرئيس التركي على استمرار تزويد تركيا بالطاقة من قبل إيران ، وقال ان تركيا تعتبر إيران موردا موثوقا للطاقة وتسعى إلى زيادة مستوى تعاونها مع طهران.

وفي إشارة إلى زيارة السيد رئيسي إلى موسكو ولقائه بالسيد بوتين ، أعرب أردوغان عن أمله في أن تظهر النتائج والإنجازات المفيدة لهذه الزيارة قريبًا في مختلف المناطق ، وشدد على مواكبة بلاده لإيران من أجل الأمن الإقليمي.

روابط ذات صلة

أمير عبداللهيان: العلاقات الممتازة بين إيران وروسيا تاتي في سیاق العلاقات الاستراتيجية

الرئيس رئيسي : ايران بصدد اقصى درجات التعاطي مع حلفائها والعالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. "داعش" تنشر اللحظات الاولى لاقتحام سجن الحسكة

بلجيكية تسجل رقمًا قياسيًا لأصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-01-2021

جمهورية دونيتسك: على الأمريكيين إدراج أنفسهم على لائحة داعمي الإرهاب

مادة غذائية مثالية للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي

برهم صالح يستقبل وزير العدل اللبناني بقصر السلام