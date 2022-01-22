برهم صالح يستقبل وزير العدل اللبناني بقصر السلام

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "الرئيس صالح استقبل وزير العدل اللبناني بقصر السلام في العاصمة بغداد وأكد اللقاء أهمية العلاقات العراقية اللبنانية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون والتنسيق في المجالين القضائي والقانوني، ودعم كلّ ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للشعبين".

وثمن الوزير الضيف "موقف العراق الداعم للشعب اللبناني، ووقوف العراق إلى جانب لبنان في مختلف الأزمات والتحديات"، مؤكداً "التزام لبنان بأمن واستقرار العراق وإعادته لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرساء السلام في المنطقة".