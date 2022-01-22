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برهم صالح يستقبل وزير العدل اللبناني بقصر السلام

برهم صالح يستقبل وزير العدل اللبناني بقصر السلام
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقی برهم صالح ووزير العدل اللبناني هنري خوري، ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان في مختلف المجالات.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "الرئيس صالح استقبل وزير العدل اللبناني بقصر السلام في العاصمة بغداد وأكد اللقاء أهمية العلاقات العراقية اللبنانية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون والتنسيق في المجالين القضائي والقانوني، ودعم كلّ ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للشعبين".

وثمن الوزير الضيف "موقف العراق الداعم للشعب اللبناني، ووقوف العراق إلى جانب لبنان في مختلف الأزمات والتحديات"، مؤكداً "التزام لبنان بأمن واستقرار العراق وإعادته لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرساء السلام في المنطقة".

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برهم صالح يستقبل وزير العدل اللبناني بقصر السلام