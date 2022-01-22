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أفغانستان.. قتلى وجرحى بتفجير حافلة في هرات

أفغانستان.. قتلى وجرحى بتفجير حافلة في هرات
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

قتل 7 أشخاص وأصيب تسعة آخرون، من جراء انفجار قنبلة مثبتة في شاحنة صغيرة مزدحمة في ولاية هرات، غربي أفغانستان.

العالم - أفغانستان

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار، لكن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجمات مماثلة استهدفت مدنيين وقادة بحركة طالبان في مناطق أخرى من البلاد منذ سيطرة الحركة على أفغانستان في 15 أغسطس 2021.

تفجير السبت هو الأول من نوعه في هرات. وقال المسؤول المحلي في طالبان، نعيم الحق حقاني، إن التحقيقات جارية.

من جانبه، قال مسؤول في مخابرات طالبان في هرات إن القنبلة كانت مثبتة في خزان وقود الشاحنة. وقد تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بنشر المعلومات للجمهور.

ونقله وكالة أسوشيتد برس عن مدير الإسعاف في هرات، إبراهيم محمدي قوله إن المصابين نقلوا إلى مستشفى الولاية، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

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