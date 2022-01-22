ميقاتي يتطلع الى توثيق التعاون بين لبنان ودول الخليج الفارسي

العالم - لبنان

وقال مكتب ميقاتي في بيان له، إن رئيس الوزراء التقى الصباح في السراي الحكومي، فور وصول الأخير إلى لبنان في زيارة رسمية تستمر يومين، مشيرا إلى أن تم عقد خلوة استمرت نصف ساعة أعقبها اجتماع موسع شارك فيه عدد من المسؤولين من الجانبين اللبناني الكويتي.

وقال ميقاتي خلال اللقاء: "نحن نتطلع إلى توثيق التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون وبإذن الله ستكون الكويت إلى جانب لبنان وستستعيد العلاقات بين لبنان والأخوة العرب متانتها".

ووصل الصباح مساء السبت إلى بيروت، بعد نحو شهرين من أزمة كبيرة أشعلتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي عن حرب اليمن، حيث كان في استقباله نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.