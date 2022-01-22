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القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الإمارات اضطرت للاحتماء في مخابئ يوم الاثنين بسبب تهديد محتمل من الهجوم اليمني بالصواريخ والمسيرات

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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