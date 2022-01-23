رئيس الاتحاد الأفريقي يوجه رسالة لمنتخب الجزائر!

العالم - رياضة

ووجه باتريس موتسيبي رسالة لأجل المنتخب الجزائري الذي ودع الكان في مفاجأة من العيار الثقيل.

وذلك على هامش حفل قرعة التصفيات الأفريقية الحاسمة، الذي أقيم بمدينة دوالا الكاميرونية،يوم أمس حينما قال: "تحدثت مع رئيس الاتحاد الجزائري، وأبلغته بأننا في الاتحاد الأفريقي نتأمل الكثير من المنتخب الجزائري في التصفيات الحاسمة".

وتابع: "كرة القدم الأفريقية ستكون في ذروة العطاء بكأس العالم 2022، الذي ستحتضنه قطر، ونحن نريد زيادة عدد المنتخبات الأفريقية، التي تشارك في بطولات كأس العالم القادمة، لأن المنتخبات الأفريقية قامت بتحقيق الكثير".

وأردف: "المنتخبات التي ستشارك في كأس العالم 2022، لا بد أن تبني على أداء منتخب الكاميرون في مونديال 1990، ونريد من المنتخبات التي ستشارك في قطر أن تصل إلى المواجهة النهائية، وتحصل على اللقب الدولي".

واختتم باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حديثه: "نحن نعمل على تطوير كرة القدم، وكل من سيتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، سيجعلنا نفتخر به، لأن كأس الأمم الأفريقية الحالية في الكاميرون أظهرت الجودة التي تتمتع بها الفرق".

يذكر أن قرعة الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية، المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر، قد أوقعت منتخب الجزائر في مواجهة نارية ضد منتخب الكاميرون.