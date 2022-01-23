المكسيك تسجل أعلى عدد يومي من وفيات كورونا منذ أشهر

العالم - الأميركيتان

يأتي ذلك في الوقت الذي شارفت فيه الإصابات العالمية على عتبة 350 مليون إصابة، وتجوزت الوفيات حاجز 5 ملايين و600 ألف حالة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في المكسيك إلى 303085.

تعد حصيلة الوفيات الرسمية في المكسيك بسبب "كوفيد 19" والتي تجاوزت 303 آلاف وفاة، خامس أعلى معدل في العالم، رغم أن الوفيات اليومية أصبحت الآن أقل بكثير من الموجات السابقة.

واقتربت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة من تسجيل 4 ملايين و650 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. ويُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب المستوى المنخفض للاختبارات.