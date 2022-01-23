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نائبة بريطانية تقول إنها استبعدت من منصب وزاري بسبب ديانتها الإسلامية

نائبة بريطانية تقول إنها استبعدت من منصب وزاري بسبب ديانتها الإسلامية
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة صنداي تايمز عن نائبة بريطانية قولها، إنها استُبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون، وذلك إلى حد بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية.

العالم - أوروبا

وقالت نصرت غني (49 عاما) التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير/شباط 2020 للصحيفة إن مسؤولا عن الانضباط البرلماني أبلغها أن ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية خلال إقالتها، وفقا لرويترز.

ولم يصدر رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون، لكن مارك سبنسر كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي قال إنه كان الشخص المقصود في مزاعم غني.

وقال على تويتر، إن "هذه الاتهامات باطلة تماما وأنا أعتبرها تشهيرا". وأضاف "لم أستخدم أبدا تلك الكلمات المنسوبة إلي".

وتأتي تصريحات غني بعد أن قال أحد زملائها في حزب المحافظين إنه سيناقش مع الشرطة اتهامات بأن مسؤولين بالحكومة حاولوا "ابتزاز" نواب يشتبه بمحاولتهم إجبار جونسون على ترك منصبه، بسبب الغضب العام من الحفلات التي أقيمت في مكتبه في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

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نائبة بريطانية تقول إنها استبعدت من منصب وزاري بسبب ديانتها الإسلامية