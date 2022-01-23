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بالفيديو.. تصفية 3 إرهابيين لـ'داعش' بينهم قياديان في العراق

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، السبت، عن تصفية ثلاثة من إرهابيي تنظيم "داعش"، بينهم قياديان، جراء عملية أمنية دقيقة في محافظتي صلاح الدين وكركوك شمال البلاد.

العالم-العراق

وجاء في بيان للخلية أنه "ردا على الأعمال الإرهابية الجبانة الأخيرة الغادرة" وبجهود الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية "فقد تم رصد ومتابعة قياديين إثنين من عصابات داعش الإرهابية وهما الإرهابي المكنى أبو عصام والذي يشتغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة والإرهابي المجرم أبو محمود، كانا يستقلان عجلة نوع بيك أب ويرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات والتي بدورها وجهت ضربة جوية دقيقة لهم جنوبي الحضر في قاطع الجزيرة بين قضائي بيجي والحويجة، مما أدى الى تدمير العجلة بالكامل وهلاك من كان بداخلها".

وختم البيان بالقول إن القوات الأمنية العراقية تتوعد "بعمليات نوعية أخرى ستكون قاصمة للإرهابيين في القريب العاجل وكما وعدت سيكون الرد قاسيا جدا وغير متوقع، فإن دماء العراقيين لن تذهب سدا وستضيق الأرض بما رحبت على كل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق".

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