الفرق الفنية لم تتمكن من دخول مبنى الإتصالات بالحديدة

العالم - اليمن

وطالب المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) من الأمم المتحدة، بزيارة مبنى الاتصالات والاطلاع على حجم الدمار الذي تعرضت له هذه المنشأة الهامة والحيوية التي تعد البوابة الدولية للانترنت.

وحمل المصدر دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المسؤولية عن كل الخسائر والأضرار التي لحقت بالشعب اليمني جراء تدمير البوابة الدولية للانترنت بالحديدة وتوقف الخدمة، والذي تسبب في شلل تام طال مختلف أنشطة الحياة نتيجة تدمير العدوان لهذه المنشأة.

وطالب المصدر الأمم المتحدة بتأمين الموقع من الاستهداف، ليتمكن المهندسون من الدخول إلى الموقع لتقييم الأضرار والشروع في وضع خطة إصلاح البوابة.

كما طالب المصدر الأمم المتحدة بتأمين عاجل لوصول قطع غيار البوابة الدولية للانترنت لتتمكن الوزارة من إعادة تشغيل الخدمة في اليمن.