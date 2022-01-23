أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 23 يناير 2022

كيهان ..

- حركة أنصار الله تنذر الشركات الأجنبية بالإمارات.. أخلوا الأبراج التجارية فصواريخنا قادمة

سياست روز ..

- هلع التحالف السعودي من رد يمني إنتقامي واسع النطاق على جرائمه بصعدة والحديدة

ابتكار ..

- المتحدث بإسم الخارجية ... الذين يسلحون قوى العدوان على اليمن يشاركونها في جرائمها

ايران ..

- توقعات بإرتفاع كبير لحجم الميزان التجاري مع روسيا بعد زيارة رئيس الجمهورية لموسكو

ابرار ..

- طهران لن تقبل بأقل من إبرام إتفاق دائم وثابت في مفاوضات فيينا

عصر ايرانيان ..

- مقابل خديعة الإتفاق المؤقت.. هدف إيران إبرام إتفاق دائم وقابل للثقة

جمهوري اسلامي ..

- الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية بالعراق يؤكد إلتزامه بالشراكة مع تحالف دولة القانون

حمايت..

-أمريكا تصب الزيت على نيران الازمة الأوكرانية بإرسال السلاح إلى كييف

جوان ..

- حركة أنصار الله اليمنية توجه إخطارا للشركات الأجنبية العاملة بالإمارات بضرورة الخروج

خراسان ..

- تزايد هجمات فلول "داعش" وخلاياه النائمة في مناطق بسوريا والعراق

آفتاب يزد ..

- زعيم حزب العمال البريطاني السابق جرمي كوربين.. بريطانيا شريكة للسعودية بجرائمها باليمن

آرمان ملي ..

- القوات الأوكرانية تجري مناورات واسعة قرب شبه جزيرة القرم في تصعيد كبير للأجواء

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الغارات الجنونية التي شنها التحالف السعودي على محافظتي صعدة والحديدة باليمن وذلك في مقالها (مذابح نابعة من اليأس والإحباط )... الضربة اليمنية الاستراتيجية لاهداف اقتصادية بحتة في عمق اراضي الامارات, اثارت هلع جنوني في التحالف السعودي تجسد في شنه غارات وحشية على المدنيين باليمن .. ( إن غارات التحالف السعودي الجنونية على محافظتي صعدة والحديدة لن تغير رغم كل دمويتها من واقع هزيمته بميادين القتال) وهذه الغارات الهمجية التي اوقعت عددا كبيرا من المدنيين اليمنيين بين شهيد وجريح عكست ضعف واحباط التحالف لا قوته, كما عكست واقع انهيار معنوياته في ميادين القتال . ان استهداف المدنيين العزل عن قصد وسابق تصميم يعني الجبن بكل معانيه ويعني التجرد من اية مشاعر انسانية والافتقار من اية مبادئ وقيم دينية واخلاقية .وفي كل الاحوال اكدت صنعاء ان هذه الجريمة النكراء لن تمر دون عقاب الامر الذي يذكر بالحكمة القائلة من كان بيته من زجاج لايرمي الناس بالحجارة .

ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت عن مفاوضات فيينا في مقالها ( الإتفاق المؤقت , فخ بايدن الدبلوماسي ) .. ادارة بايدن ابدت دعمها عبر وفود مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي لاقتراح يدعو لابرام اتفاق مؤقت لتجاوز العقبات المطروحة في هذه المفاوضات. ( إن هذا الإقتراح يتنافي مع قانون مجلس الشورى الإستراتيجي الداعي لإلغاء الحظر بالكامل وصيانة مصالح الشعب الإيراني ) فبايدن يريد من وراء هذا الاقتراح الذي جاء عبر وفود بالمفاوضات التملص من شرط ايران الداعي لالغاء الحظر بالكامل مع اختبار مصداقية الالغاء كما يريد بايدن ابرام اتفاق يعزز مكانته الداخلية الضعيفة من دون تقديم اية ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي , وهذا يعني توظيف مثل هذا الاتفاق المؤقت لخدمة اهداف بايدن وترك الاتفاق النووي في مهب الريح تحت رحمة اية ادارة جديدة بالبيت الابيض.

ايران ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة ايران في مقالها ( شحنات أسلحة أمريكية لتأجيج نيران الأزمة الأوكرانية ) .. بعد مرور يوم واحد فقط من انتهاء المباحثات بين ويري خراجية امريكا وروسيا حول الازمة الاوكرانية وقضايا الامن الاوروبي , بدات امريكا بارسال شحنات ضخمة من الاسلحة والذخائر الحربية لاوكرانيا ( إن مثل هذا التطور يعكس تصعيدا للأجواء الساخنة في مناطق الحدود بين أوكرانيا وروسيا ومحاولة لصب الزيت على النار) . وخطورة هذا التصعيد الامريكي للاجواء لم تتوقف عند هذا الحد بل اعطت واشنطن لحليفاتها الاطلسيات الضوء الاخضر لارسال السلاح وخاصة الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات للقوات الاوكرانية التي تحركت بدورها في مسار امزيد من التسخين باجراء مناورات قرب شبه جزيرة القرم ضاربة على الوتر الروسي الحساس.

خراسان ...

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( العراق والصخرة الصلبة التي تعترض مسار التطبيع ) .. اصدرت الممحكمة العليا في العراق مذكرات اعتقال اربعة ضباط كبار في الاجهزة الامنية بينهم اثنان من المقربين من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وذلك باتهام تشكيل خلية جاسوسية لصالح الموساد الصهيوني . ( إن هذا التطور الخطير يعكس وجود مخططات لجر رجل العراق إلى مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني ) مخططات يقف وراءها جهات داخلية وهذا الكيان وامريكا وجهات اقليمية خاضت مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني. ولا ينسى احد ان مدينة اربيل استضافت العام الماضي مؤتمرا للتطبيع شارك فيه شخصيات محسوبة على النظام الصامي واخرى تروج للتطبيع مع تل ابيب وزعماء عشائر من غرب العراق ومندوبين عن كيان الاحتلال . ان مشكلة كل هذه الجهات الداخلية والاقليمية والدولية التي تراهن على دفع العراق لمسار التطبيع تكمن في واقع ان العراق مكون من مكونات جبهة المقاومة وقوى المقاومة والشارع العراقي يرفضان بحزم وارادة اية تحركات ومخططات كهذه.

حمايت ..

كتبت صحيفة حمايت في مقالها ( واشنطن تؤجج الأزمة الأوكرانية).. امريكا تتحدث عن ضرورة تهدئة الاجواء بين روسيا واوكرانيا لكنها تسير في الاتجاه المعاكس تماما . (إن إرسال أمريكا شحنات ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية للجيش الأوكراني , تصعيد خطير متعمد للأزمة الأوكرانية ) تصعيد يحمل استفزازا صريحا لروسيا التي تنشر قوات ضخمة قرب اوكرانيا تحسبا وطبقا للكرملين لا لاكتساح اوكرانيا كما يقول الغرب بل لمواجهة اية خطط جديدة لحلف الناتو للتوسع نحو الشرق اي نحو حدود روسيا الغربية . ان واشنطن تتعمد تسخين الاجواء لجر رجل روسيا في صراعات بالمسرح الاوروبي لاضعافها وبدلا من ان تعمل على دراسة المقترحات التي تطرحها موسكو بشأن هواجسها باوروبا بجدية .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( الإنتقام اليمني كابوس المعتدين).. التحالف السعودي ارتكب جريمته الوحشية الاخيرة التي ادت الى مصرع واصابة عدد كبير من المدنيين اليمنيين بمحافظتي صعدة والحديدة ليجد نفسه في مواجهة كابوس حقيقي اسمه الرد اليمني . ( إن تأكيد القوات اليمنية المشركة على الإنتقام فجر رعب السعودية والإمارات من الصواريخ والمسيرات اليمنية ) وقالت حركة انصار الله انها ستوجه ضربات موجعة للمعتدين . فيما وجه المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة انذارا جديا للشركات الاجنبية العاملة في الامارات بضروة الخروج من هذا البلد تجنبا للضربات اليمنية المقبلة . ومثل هذا الانذار يعني تحويل الامارات الى دولة غير آمنة .