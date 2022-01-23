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السبب صادم.. حمل 'جثمان متوفى' إلى مكتب بريد!

السبب صادم.. حمل 'جثمان متوفى' إلى مكتب بريد!
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

فتحت الشرطة الأيرلندية، تحقيقًا في تقارير حول حمل جثمان متوفى إلى مكتب بريد؛ في محاولة لتحصيل معاشه التقاعدي.

العالم - منوعات

وقالت صحيفة "آيرش تايمز" إن شخصين حملا جثة رجل يبدو أنه في الستينيات من عمره إلى مكتب البريد في بلدة كارلو يوم الجمعة. وعندما استجوبهما الموظفون، لاذا بالفرار تاركيْن خلفهما الجثمان.

ولم تعلن الشرطة الأيرلندية، تفاصيل القضية؛ لكنها قالت إنها تُجري تحقيقًا في الظروف الخاصة بـ"وفاة غير مبررة لرجل مُسِنّ" في منطقة كارلو.

كما أعلنت الشرطة أنها ستقوم بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وذكرت صحيفة "آيرش تايمز" أن أحد الرجلين حضر للاستفسار عن تحصيل معاش شخص ما، وقيل له إن المستلم يجب أن يكون حاضرًا. وذكرت الصحيفة أنه عاد بمساعدة أحد رفاقه ومعه جثة صاحب المعاش.

وقال كين مورنان، عمدة كارلو: إن التقارير أصابت سكان البلدة بالصدمة.

وتابع: "إنه لأمر محير للعقل أن يفعل أي شخص شيئًا كهذا. أمر يصعب تصديقه. أشبه بأفلام هيتشكوك".

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