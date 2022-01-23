شاهد.. هندي يتسلق شجرة هربا من التطعيم ضد كورونا

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وفي الآونة الأخيرة، أجرى فريق من مسؤولي الصحة حملة للتوعية بالتطعيم ضد فيروس كورونا في باليا.

وتشير التقارير إلى:أن هذه المنطقة من بين الأسوأ أداء في الولاية فيما يتعلق بالمعدل الإجمالي للتطعيم.



وتفاجأ المسؤولون لدى وصولهم إلى المنطقة عندما اكتشفوا أن العديد من القرويين ما زالوا خائفين من تناول الجرعة الأولى. وتم تسريع حملة التطعيم قبل الانتخابات القادمة في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند.



وصور مسؤولو الصحة مقاطع فيديو تظهر رجلا يتسلق شجرة هربا من التطعيم، حيث قال: "لن أنزل. لا أريد أن أطعم. أنا خائف"، وبعد انتظار طويل وتأكيد من مسؤولي الصحة لان الرجل وتعاون معهم.