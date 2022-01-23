هکذا يحرض الاسرائيليون الدول ضد بعضها

العالم - الاحتلال

التصريحات التي أدلى بها مسؤول أمني اسرائيلي لموقع المونيتور الأميركي، والذي خشي الكشف عن أسمه لأنه يعلم أنها كاذبة وملفقة، تدخل في هذا الاطار.

فقد قال هذا المسؤول، إن الهجوم الذي نفذه الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد الامارات، نفذ عبر خمس طائرات مسيرة، وإن الدفاعات الإماراتية تصدت لثلاث طائرات، فيما تمكنت طائرتان من تنفيذ الهجوم.

وذكر أنّ "الإماراتيين في صدمة. صدمة شديدة. ليسوا معتادين على التعرّض لهجوم مثل هذا".

ولكي يستخف بقدرات اليمنيين العسكرية ويقلل من شأنهم، وفي نفس الوقت يحرض الاماراتيين ضد اليمنيين والايرانيين قال هذا المسؤول: "الجميع يعرف أن الحوثيين ليس بمقدورهم القيام بهجوم مثل هذا وحدهم. الجميع يعرف أن الأسلحة المستخدمة كانت إيرانية، وأنّ الأوامر صدرت من طهران".

ولا يكتفي المسؤول المزعوم بتحريض الاماراتيين ضد الايرانيين وانما يحرض المجتمع الدولي والعالم ضد ايران عندما يقول : "ومع ذلك، فإن مفاوضات فيينا مستمرة كالمعتاد. أنت ترى الجميع يتصرفون كالمعتاد. الإيرانيون يتجاهلون الجميع، وجرأتهم تزداد يوميا. هذا أمر لا يمكن تصوره".