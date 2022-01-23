الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

دوي إطلاق نار كثيف من معسكر للجيش في عاصمة بوركينا فاسو

دوي إطلاق نار كثيف من معسكر للجيش في عاصمة بوركينا فاسو
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

سُمع دويّ إطلاق نار كثيف من معسكر الجيش الرئيسي في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

العالم - افريقيا

وبدأ إطلاق النار في معسكر سانغولي لاميزانا، الذي يضم قيادة أركان الجيش، مبكراً في الساعة الخامسة صباحاً على الأقل بالتوقيت المحلي، وكان لا يزال مسموعاً حتى السادسة والنصف.

وقال متحدث باسم الحكومة إنه سمع أيضاً إطلاق النار، ويسعى للحصول على معلومات بشأن الأمر.

واعتقلت السلطات ثمانية جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة، مع اتهامهم بمحاولة "زعزعة استقرار المؤسسات" من خلال التحضير لانقلاب.

وقالت مصادر أمنية في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" إنّ الكولونيل إيمانويل زونغرانا، هو أحد الموقوفين.

وزونغرانا قائد الفيلق الـ 12 في سلاح مشاة الكوماندوس، وكان يشغل منصب قائد تجمّع القوات في القطاع الغربي المنخرطة في محاربة الإرهاب في هذا البلد الذي يعاني بشكل منتظم من هجمات التنظيمات الإرهابية.

وقال متحدث باسم الحكومة إنه سمع أيضاً إطلاق النار ويسعى للحصول على معلومات بشأن الأمر.

والحكومات في غرب ووسط أفريقيا في حالة تأهب قصوى بسبب نجاح انقلابات على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية في مالي وغينيا.

وتولى الجيش أيضاً زمام الأمور في تشاد العام الماضي بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي، على إحدى جبهات القتال مع المتمردين.

وتعاني بوركينا فاسو من تزايد للعنف بسبب هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" قتلت ما يزيد على ألفي شخص العام الماضي، مما أدى لخروج احتجاجات عنيفة في الشوارع في نوفمبر (تشرين الثاني) للمطالبة بتنحي الرئيس روك كابوريه.

وأوقفت حكومة بوركينا فاسو خدمات الإنترنت للهواتف المحمولة في عدة مناسبات.

وأدى تصاعد التوتر في نوفمبر إلى إطلاق مبعوث الأمم المتحدة لغرب أفريقيا تحذيراً من مغبة أي استيلاء للجيش على السلطة.

روابط ذات صلة

إصابة أربعة جنود فرنسيين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

مقتل عشرة مدنيين على الأقل في هجوم على قرية ببوركينا فاسو

إغلاق 3 آلاف مدرسة في بوركينا فاسو بسبب الهجمات الإرهابية

بوركينا فاسو.. تظاهرات ضد عجز الحكومة عن وقف "القاعدة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منتدى البحرين لحقوق الإنسان يدين جرائم الحرب المرتكبة في اليمن

دعوات لمقاطعة مؤتمر طبي بالإمارات رفضًا للتطبيع مع 'إسرائيل'

رعب من أعماق المحيط يتملك طاقم فرقاطة بريطانية.. والسبب

دوي إطلاق نار كثيف من معسكر للجيش في عاصمة بوركينا فاسو

شاهد بالفيديو.. وقفة يمنية غاضبة علی موقع الجريمة السعودية في صعدة

الصومال.. إحباط هجوم بسيارة مفخخة ومقتل 3 من مسلحي 'الشباب'