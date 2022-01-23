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وقفة يمنية غاضبة علی موقع الجريمة السعودية في صعدة

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

نظّم أهالي صعدة وقفة حاشدة في مسرح الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي باستهداف السجن الاحتياطي في المحافظة، معربين عن غضبهم واستيائهم من صمت المجتمع الدولي إزاء الجريمة.

العالم - مراسلون

من بين رائحة الدماء وتناثر الاشلاء وفي مسرح جريمة السجن الاحتياطي بصعدة وعلی أنقاض هذه المجزرة المروعة وقف أبناء محافظة صعدة بحضور مسؤولي الدولة والحكومة وممثلي المنظمات، تنديداً واستنكاراً لهذه الجريمة التي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.

وحمل خطباء هذه الوقفة، الامم المتحدة مسؤولية هذه الجريمة بصمتها ازاء جرائم العدوان السعودي والاماراتي علی اليمن.

الوقفة التي أقيمت بالتزامن مع عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين رفع المشاركين فيها هتافات ولافتات عبرت عن حالة الغضب والاستياء الشعبي الواسع جراء استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين وصمت المجتمع الدولي.

وطالب أحد المتظاهرين الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، ادانة هذه الجرائم واستنكارها ومعاقبة المجرمين وراء هذه الجريمة.

خلال هذه الوقفة عُقد مؤتمر صحفي لوزارات حقوق الانسان والصحة والداخلية والمجلس الاعلی لتنسيق الشؤون الانسانية، حضرته وسائل الاعلام الدولية والانسانية استعرض خلاله اخر احصائيات الجريمة البشعة.

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