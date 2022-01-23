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التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة..

ندين بشدة جرائم تحالف العدوان الدولي بحق المدنيين والأحياء السكنية باليمن

ندين بشدة جرائم تحالف العدوان الدولي بحق المدنيين والأحياء السكنية باليمن
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدان التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة بشدة جرائم تحالف العدوان الدولي بحق المدنيين والأحياء السكنية باليمن.

العالم - اليمن

وقال التجمع في بيانا: ان هذا القتل الممنهج للشعب اليمني على مدى سبع سنوات من الحرب العبثية الظالمة يرقى الى مستوى جرائم إبادة بشرية، وتصنّف كونها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. وتعتبر هذه الجرائم البشعة منافية لكل القيم الدينية والاخلاقية والإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني الذي يوصي بتحييد المدنيين عن أتون الحروب والصراعات، كما انها تخالف أبسط قوانين حقوق الانسان، وكل المواثيق الاممية والدولية.

وإننا نطالب الامم المتحدة والدول المتحضرة وحكوماتها والمجتمع الدولي وأحرار وشرفاء العالم الى ممارسة أقصى انواع الضغوطات السياسية والقانونية والقضائية لردع المعتدين المجرمين من قيادات وحكام قوى تحالف الشرّ الامريكي الإسرائيلي السعودي الاماراتي، وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وتجريمهم على جرائمهم المروعة، لينالوا القصاص العادل، والعمل الحثيث لإنهاء معاناة اليمنيين وإيقاف الحرب ورفع الحصار.

وختاما، ندعو الله تعالى أن يتغمد ضحايا العدوان الغاشم وجميع الشهداء برحمته الواسعة، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وأن ينصر اليمن العزيز وشعبه الابي على أعدائه الظالمين السفاحين وحكام أل سعود وال زايد الطغاة، وأن يلاقوا أشدّ العقاب، وأن ينزل بهم أشرّ هزيمة وخسران.

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