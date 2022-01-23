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حكومة بوركينا فاسو تعترف بحدوث "إطلاق نار" في ثكنات وتنفي "استيلاء الجيش على السلطة"

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

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