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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد الى 132 الف و230 شخص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل خمسة الاف و 144 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و80 الف و343 شخصا.

وأضافت أن الفا و 208 أشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و80 الفا و 343 شخصا لغاية الآن.

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