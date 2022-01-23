تكريم الخريجات الجامعيات السوريات في ذكرى مولد الزهراء

العالم - مراسلون

لأنها القدوة لكل امرأة مسلمة، اجتمعن لاحياء ذكرى مولدها العطر؛ هي الزهراء عليها السلام؛ في مصلى مقام السيدة زينب عليها السلام، مشاركة كثيفة في الاحتفال الذي تضمن تخريج دفعة من طالبات الدراسات الاسلامية وتكريم الخريجات في الجامعات ضمن برنامج أسرة طالبات العلم بحضور عوائل الطالبات وذوي الشهداء ونخبة من الجامعيات وذويهم.

وقال أحد القائمين علی الحفل:"حرصنا في هذا العام علی ان نقوم بتخريج ثلة من بناتنا الكريمات اللواتي تخرجن من الجامعة لأجل ان نرسخ في انفسهن للمستقبل المبادئ التي جاءت بها الزهراء (س) وأخذتها عن ابيها (صلی الله عليه واله وسلم)".

وقالت احدی الخريجات لقناة العالم:"كانت مبادرة لطيفة من مركز أهل البيت، تم ربط ذكری ولادة السيدة الزهراء عليها السلام مع تخرج باقة من الطالبات".

المشاركون في الاحتفال أكدن أهمية احياء هذه الذكرى العطرة لما لها من أثر في أحياء الفكر المحمدي الأصيل، وفي دور المرأة المسلمة في بناء المجتمع وسط اجواء الفرح والبهجة التي كانت حاضرة على وجوه المشاركات.

ستبقى السيدة الزهراء عليها السلام من خلال إحياء ذكراها ضياء لشمس الإسلام الساطعة، ومنبعا للفكر ومرجعاً للوحدة ونموذجاً حياً للمرأة في التاريخ وملهما في مواجهة التحديات .

ذكری ولادة السيدة الزهراء عليها السلام، تعتبر فرصة ثمينة للنساء المسلمات ليقفن علی أهمية دور المرأة السامي في النظام الاسلامي.