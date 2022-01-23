صحة غزة: الاحتلال يقتل المرضى بمنع إدخال الأجهزة والأكسجين

العالم - فلسطين

وقالت الوزارة الأحد خلال مؤتمر صحفي نظمته بالشراكة مع المكتب الإعلامي الحكومي أمام معبر بيت حانون، إنها ستطرق كل الأبواب وستبذل كل الجهود لإيصال هذه الأجهزة لمشافي غزة بما يمكن تقديم الخدمة لمرضى القطاع.

وأضافت الوزارة أن سلطات الاحتلال تفرض حصارًا صحيًّا على قطاع غزة، وتمارس سياسة القتل الممنهج ضد مرضى القطاع، حيث تمنع العديد من المرضى من الحصول على العلاج اللازم سواء داخل القطاع أو في الضفة والقدس، بالإضافة لمنع إصلاح أو استيراد أجهزة تشخيصية مهمة لعمل وزارة الصحة.

وتابعت: "في الوقت الذي يتضامن العالم ويحتشد لمواجهة انتشار متحور "أوميكرون" تصرّ سلطات الاحتلال على حرمان مرضى غزة من تلقي العلاج المناسب".

وفي السياق، أكدت الوزارة أن 70% من الحالات التي تفحص بشأن فيروس كورونا هي مصابة بمتحور "أوميكرون ".