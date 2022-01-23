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الاتحاد الإفريقي يدعو لفترة انتقالية خلال شهور في "مالي"

الاتحاد الإفريقي يدعو لفترة انتقالية خلال شهور في
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي السلطات الانتقالية في مالي إلى "فترة تمديد قصيرة لا تتجاوز 16 شهرا على الأكثر".

العالم - افريقيا

واعتبر المجلس في ختام اجتماع له حول الوضع في مالي، تمديد سلطات البلاد الفترة الانتقالية 5 سنوات "غير دستوري وغير مقبول وليس مناسبا، ويشكل عقبة خطيرة للعملية الديمقراطية في البلاد"، مطالبا بالعودة "السريعة للنظام الدستوري والديمقراطي بقيادة مدنيين".

وأيد المجلس العقوبات المفروضة على مالي من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، كما عبر عن أسفه "لتدهور الوضع الأمني" و"غياب سلطة الدولة في وسط مالي".

وأدان المجلس "استمرار سجن" الشخصيات السياسية والقادة الماليين السابقين" من طرف السلطات الانتقالية"، واصفا الأمر بأنه "غير قانوني"، وطالب بالإفراج عنهم.

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