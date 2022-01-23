وزير الدفاع العراقي يتفقد نقاط مراقبة الجيش في ديالى

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وقال عناد في تغريدة له على "تويتر" : "أجريت زيارة تفقدية لقاطع عمليات لواء المشاة الثاني الفرقة الأولى في ديالى بدءاً من مقر السرية التي تعرضت احدى نقاطها لحادث إرهابي راح ضحيته كوكبة من الشهداء الأبرار".

وأضاف، أنه أطلع على الطبيعة الجغرافية للموقع وانتشار نقاط المراقبة وعن كيفية حدوث الخرق الأمني وإحالة المقصرين الى التحقيق".

وتابع عناد: "سنواصل العمل على تحصين مواقع الواجبات والمقرات العسكرية لتفويت الفرصة على ما تبقى من الخلايا الإرهابية المفلسة"، مبينا أنه "حضر مجلس عزاء في قرية أم الكرامي أقامه شيوخ ووجهاء القرية ترحماً على ارواح الشهداء الأبرار".

وأعلنت قيادة عمليات ديالى، اول من أمس الجمعة، عن استشهاد 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض ارهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.