تراجع عجز ميزانية الأردن 17.2 بالمئة حتى نوفمبر الماضي

العالم - الأردن

وقالت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الصادرة، الأحد، إن عجز الميزانية بلغ 2.07 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، مقابل 2.5 مليار دينار (3.5 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من 2020.

وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 1.4 مليار دينار (1.9 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر الماضي من 1.7 مليار دينار (2.3 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2020، بتراجع 17.9 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجعت المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للموازنة الأردنية، حتى نهاية نوفمبر بنسبة 18 بالمئة إلى 583.8 مليون دينار (823 مليون دولار)، مقابل 712.2 مليون دينار (مليار دولار) على أساس سنوي.

وأعلن الأردن في نوفمبر الماضي، عن مشروع موازنته 2022 بعجز متوقع بعجز متوقع 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، مقارنة مع 2.05 مليار دينار (2.8 مليار دولار) لسنة 2021.

ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في 2022 نحو 10.6 مليارات دينار (14.95 مليار دولار) مقارنة مع 9.8 مليارات دينار (13.82 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.

فيما تبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة 8.9 مليارات دينار (12.55 مليار دولار)، مقارنة مع 8.1 مليار دينار(11.42 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.