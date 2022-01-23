دعوات لوقفات خارجية امام سفارات الامارات والسعودية

العالم - اليمن

ردود افعال متواصلة علی الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان الاماراتي السعودي بحق الشعب اليمني؛ حيث دعت العديد من الجاليات اليمنية خارج البلاد الى تنظيم وقفات واحتجاجات امام السفارات السعودية والاماراتية في مختلف البلدان، لتنديد بهذه الجرائم والمطالبة بمحاسبة النظامين الاماراتي والسعودي. كما شهدت بعض البلدان منها لبنان والبحرين وغزة وقفات احتجاجية تنديدا بالجرائم المرتكبة والمطالبة بايقاف العدوان على اليمن فوراً.

هذا بينما دعت عشرات المنظمات الدولية والاغاثية الى محاسبة مرتكبي المجاز وتشكيل لجنة دولية للتحقيق الفوري في ذلك.

وبالتزامن مع ارتكاب المجازر واستهداف شبكات الاتصالات وقع الانترنيت بشكل كامل عن اليمن واصل العدوان الاماراتي السعودي تصعيده الميداني في شبوة ومأرب حيث اعلنت القوات اليمنية تصديها لمحاولات مرتزقة العدوان السعودي الزحف في منطقة عين بمحافظة شبوة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات اليمنية تمكنت من التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيراً إلى سقوط أكثر من مئة وعشرين من المرتزقة بين قتيل وجريح وتدمير أكثر من عشر آليات.

ومع تأكيد القوات اليمنية على ردها القاطع على جرائم العدوان واعلانها الامارات دولة غير امنة بعد المجازر الاخيرة، كشف الجيش الأميركي أنّ قواته المنتشرة في الإمارات اضطرت للاحتماء بشكل طارئ في مخابئ محصنة خلال الهجوم الذي شنه سلاح الجو اليمني بالصواريخ والطائرات المسيّرة على ابوظبي الإثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية "ويليام أوربان" إنّ القوات الأميركية في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي كانتْ في حالة تأهب قصوى تقضي بإمكانية استخدام الطيارين للمخابئ بناءً على تهديد محتمل، مشيراً الى توجيه الطيارين والعسكريين الى دخول المخابئ، وقال إنّ حالة الاستنفار والاختباء استمرتْ أربعاً وعشرين ساعة.