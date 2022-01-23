الاحتلال الأمريكي يدخل دبابات ومعدات لوجستية الى ريف الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر من ريف اليعربية لسانا أن رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 66 آلية منها 35 براداً محملة بمعدات عسكرية وأسلحة و25 ناقلة على متنها دبابات برفقتها 6 مدرعات دخلت إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ولفتت المصادر إلى أن من بين التعزيزات دبابات حديثة لإشراكها في دعم “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في محاولاتها لاستعادة السيطرة على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة والذي شهد تفجيرات وهروب عدد من إرهابيي “داعش” منه.

ودمر طيران الاحتلال الأمريكى أول أمس مبنى المعهد التقني بالكامل في مدينة الحسكة بذريعة تحصن فارين من سجن الثانوية الصناعية فيه.