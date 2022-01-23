قناة العالم
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٥١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
محمد البخيتي: الشعب اليمني يواجه عدوا تجرد من كل القيم الإنسانية ويلجأ لاستهداف المدنيين بعد كل هزيمة تلحق به
محمد البخيتي: جرائم العدوان على اليمن تقلصت بعد أن أصبحت تتلقى ردا من الجانب اليمني
محمد البخيتي: دول العدوان تتبع سياسة ذر الرماد في العيون حيال الجرائم التي ترتكبها في اليمن
مراسل العالم: إصابة جندي أمريكي بجروح خطيرة جراء الاشتباكات الدائرة في محيط سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة السورية
أوكرانيا تتعهد بــ "الاستمرار في تفكيك" الجماعات الموالية لروسيا بعد الاتهامات البريطانية لموسكو
حكومة بوركينا فاسو تعترف بحدوث "إطلاق نار" في ثكنات وتنفي "استيلاء الجيش على السلطة"
القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الإمارات اضطرت للاحتماء في مخابئ يوم الاثنين بسبب تهديد محتمل من الهجوم اليمني بالصواريخ والمسيرات
الخارجية الاميركية تعلن ان الولايات المتحدة لا تعتزم تنظيم عملية إجلاء لرعاياها من أوكرانيا تاركة لهم الحرية باتّخاذ خيار المغادرة في رحلات تجارية
القوات المسلحة اليمنية تعلن مقتل وإصابة أكثر من 120 عنصرا من قوات العدو وتدمير أكثر من 12 آلية ومدرعة خلال صد زحوفهم باتجاه عين
العميد سريع: القوات اليمنية استهدفت عددا من تجمعات العدو في شبوة بأربعة صواريخ باليستية سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى
محمد البخيتي: جرائم العدوان على اليمن تقلصت بعد أن أصبحت تتلقى ردا من الجانب اليمني
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
تداعيات مجازر تحالف العدوان على اليمن وتنصل الامارات
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١١
خاص بالعالم- مراسلون
صنعاء تتوعد الامارات بأنها اصبحت غير آمنة ودعت الشركات الاجنبية لمغادرتها
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢
مع الحدث
تحالف العدوان يلجأ الی قصف المدنيين اليمنيين
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦
انقلاب الصورة
عملية إعصار اليمن
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٨
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 22 يناير 2022
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣
مع الحدث
جرائم حرب التحالف في اليمن والمطالبة بالردع
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
البخيتي: دول العدوان تتبع سياسة ذر الرماد بالعيون حيال جرائمها في اليمن
إيران تزيح الستار عن 30 إنجازا في مجال التكنولوجيا المعرفية
شاهد بالفيديو..
دعوات لوقفات خارجية امام سفارات الامارات والسعودية
صحة غزة: الاحتلال يقتل المرضى بمنع إدخال الأجهزة والأكسجين
وزير الدفاع العراقي يتفقد نقاط مراقبة الجيش في ديالى
حماس: المقاومة ستنتزع فك الحصار والإعمار من الاحتلال انتزاعًا
مقالات و تحليلات
المخالب الوحشية التي ادّت دورها باليمن على أتمّ وجه!
ليبيا تعجز عن حل ملف نازحي بنغازي
الأردن.. حزب “الميثاق” النخبوي الجديد يُثير الجدل والرفاعي يُقدّم “ضمانة لفظية”
معركة خلافة محمود عباس تبدأ مُبكرًا.. قرارات صادمة لمركزية “فتح”
تحالف العدوان على اليمن يعيش 'فترة سماح' دموية
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.