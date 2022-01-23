الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. اصابة 350 مليون شخص بكورونا حتی الان..

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

نحو ثلاثمئة وخمسين مليون شخص حول العالم اصيبوا بفيروس كوفيد تسعة عشر حتى الان، فيما تقترب حالات الوفات من الستة ملايين حالة، وسط توقعات بارتفاع هذه الاعداد مع مواصلة متحور اميكرون التفشي بوتيرة سريعة.

العالم - اوروبا

وسجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في الاصابات المؤكدة، تجاوزت الثلاثة وستين الف اصابة في اليوم، كما سجلت كوريا الجنوبية ثاني اعلى عدد يومي للاصابات رغم تمديد قيود التباعد الاجتماعي وزيادة معدل التطعيم مما يثير مخاوف من حدوث مزيد من التفشي خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة القادمة.

المانيا والهند ومصر والكويت وتونس سجلت ايضا ارتفاعا في حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا، فيما اعلنت المكسيك تسجيل اعلى عدد يومي من الوفيات جراء الفيروس تجاوز الثلاثمئة الف حالة.

يأتي هذا فيما تظاهر الالاف الاشخاص في المانيا ضد التطعيم الاجباري والاجراءات الاحترازية، فيما احتج اخرون في فرنسا والسويد على شهادة التطعيم ضد كوفيد تسعة عشر، مطالبين بالحرية.

ومع فرض قيود جديدة حول العالم لابطاء انتشار سلالة اوميكرون، اعلنت نيوزيلندا الزام استخدام الكمامات والحد من التجمع في الاماكن المغلقة، فيما توسعت بعض الدول في برنامج جرعات كوفيد تسعة عشر التنشيطية او قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.

روابط ذات صلة

الصين تعتبر الطرود البريدية مصدرا محتملا لتفشي كورونا

كورونا يفاجئ المنتخب التونسي قبل مواجهة نيجيريا اليوم..ما القصة؟!

شاهد.. هندي يتسلق شجرة هربا من التطعيم ضد كورونا

تقرير وزارة الصحة عن كورونا في لبنان

المكسيك تسجل أعلى عدد يومي من وفيات كورونا منذ أشهر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء ترسي معادلات ردع جديدة امام هستيريا المجازر الدموية

شاهد.. بشارة ايرانية مبهرة لمرضی السكري في العالم

شاهد.. اصابة 350 مليون شخص بكورونا حتی الان..

البخيتي: العمليات ضد دول العدوان ستستمر حتى ايقاف العدوان ورفع الحصار

إيران تزيح الستار عن 30 إنجازا في مجال التكنولوجيا المعرفية

شاهد بالفيديو.. دعوات لوقفات خارجية امام سفارات الامارات والسعودية