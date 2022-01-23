شاهد.. اصابة 350 مليون شخص بكورونا حتی الان..

العالم - اوروبا

وسجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في الاصابات المؤكدة، تجاوزت الثلاثة وستين الف اصابة في اليوم، كما سجلت كوريا الجنوبية ثاني اعلى عدد يومي للاصابات رغم تمديد قيود التباعد الاجتماعي وزيادة معدل التطعيم مما يثير مخاوف من حدوث مزيد من التفشي خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة القادمة.

المانيا والهند ومصر والكويت وتونس سجلت ايضا ارتفاعا في حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا، فيما اعلنت المكسيك تسجيل اعلى عدد يومي من الوفيات جراء الفيروس تجاوز الثلاثمئة الف حالة.

يأتي هذا فيما تظاهر الالاف الاشخاص في المانيا ضد التطعيم الاجباري والاجراءات الاحترازية، فيما احتج اخرون في فرنسا والسويد على شهادة التطعيم ضد كوفيد تسعة عشر، مطالبين بالحرية.

ومع فرض قيود جديدة حول العالم لابطاء انتشار سلالة اوميكرون، اعلنت نيوزيلندا الزام استخدام الكمامات والحد من التجمع في الاماكن المغلقة، فيما توسعت بعض الدول في برنامج جرعات كوفيد تسعة عشر التنشيطية او قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.