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سفيرا إيران وباكستان يتباحثان الأمن والاستقرار في أفغانستان

سفيرا إيران وباكستان يتباحثان الأمن والاستقرار في أفغانستان
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

تباحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى كابول بهادر أمينيان مع نظيره الباكستاني منصور أحمد خان، بشأن إرساء الأمن والاستقرار المستديم في أفغانستان عن طريق التعاون الاقتصادي.

العالم - إيران

وكتب السفير الباكستاني في تغريدة له على تويتر: تبادلنا وجهات النظر مع السفير الإيراني لدى كابول حول الاستقرار المستديم في أفغانستان عن طريق التعاون الاقتصادي والترانزيت الإقليمي.

وكان السفير الإيراني لدى كابول قد التقى مساعدة ممثلية منظمة الأمم المتحدة في أفغانستان مت نادسن للبحث حول الأمن والاستقرار والحكومة الشاملة والتنمية الاقتصادية في هذا البلد.

كما التقى أمينيان في الأسبوع الماضي مع الرئيس السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية السابق عبدالله عبدالله، مؤكدا على ضرورة الاستقرار في أفغانستان وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وتقيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتصالات مع جميع الأطراف الأفغانية، وتدعو إلى تشكيل حكومة شاملة تضم ممثلي مختلف الفئات والقوميات.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان قد أكد خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أميرخان متقي في طهران قبل فترة، ضرورة تشكيل حكومة شاملة تتوفر فيها مؤشرات مقبولة.

وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق بأنها رغم إقامتها اتصالات مع حكومة طالبان لكنها لا تعترف بها رسميا.

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