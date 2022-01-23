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وزيرالخارجية الكويتي يلتقي بعون وبري وينقل رسائل عربية

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

يواصل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح زيارته الى بيروت حيث التقى الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري.

العالم - لبنان

عناوين المبادرة الكويتية العربية الدولية، أبلغها وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، الى الرؤساء وبعض الوزراء، في اطار زيارته الى لبنان.

الوزير الكويتي اعلن من القصر الرئاسي اللبناني إنه نقل رسالة كويتية عربية ودولية للرئيس ميشال عون، عبارة عن أفكار واقتراحات لبناء الثقة مع لبنان حسب تعبيره.

واثر انتهاء اللقاء، اعلن عون اَنّ لبنان حريص على المحافظة على 'أفضل العلاقات' مع الدول العربية، واَنّ مقترحات الوزير الكويتي لإعادة بناء الثقة مع دول مجلس التعاون ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

الزائر الكويتي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مكررا ما اعلنه في تصريحاته السابقة.

وكان وزير الخارجية الكويتي التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بحضورِ وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وجدد لميقاتي الدعوة لزيارة رسمية الى الكويت، كما سلم دعوة اخرى لبو حبيب للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب اواخر الشهر الجاري.

وقال الموفد الكويتي، اِنّه لمس ملامح ايجابيةً لما قدمته الكويت من أفكارٍ بشان حل الازمة في لبنان.

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شاهد بالفيديو.. وزيرالخارجية الكويتي يلتقي بعون وبري وينقل رسائل عربية

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