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إيران تحقق زيادة مستهدفة بـ5 مليارات دولار للصادرات غيرالنفطية

إيران تحقق زيادة مستهدفة بـ5 مليارات دولار للصادرات غيرالنفطية
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، تحقيق الزيادة المستهدفة بواقع 5 مليارات دولار في قطاع الصادرات غير النفطية.

العالم - إيران

وبيّن "علي رضا بيمان باك" في تصريح للتلفزيون اليوم الأحد، بأن وزير الصناعة والتجارة والمعادن كان قد أعلن استهداف زيادة تصديرية بواقع 5 مليارات دولار في النصف الثاني من السنة المالية الجارية (فترة 21 سبتمبر/أيلول 2021 – 20 مارس/آذار 2022)، حيث تحققت هذه الزيادة قبل 3 شهور من هذا الموعد.

وتوقع بلوغ الصادرات غير النفطية السنوية مستوى 45 مليار دولار حتى 20 مارس/آذار 2022، مؤكدا بالوقت ذاته أنه من المستهدف إيصالها إلى 50 مليار دولار في السنة المالية القادمة التي تبدأ 21 مارس/آذار القادم.

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