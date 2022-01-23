تصاعد نذر الحرب.. روسيا تتوقع استفزازات عسكرية امريكية اوكرانية

العالم - روسيا

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر تطبيق "تلغرام" تعليقا على مزاعم وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، حول طلب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "عدم مهاجمة أوكرانيا" خلال الألعاب الأولمبية: "هذه لم تعد مادة إعلامية مزيفة. هذه عملية إعلامية خاصة للأجهزة الأمريكية ذات الصلة تمت بمساعدة هذه الوسيلة الإعلامية (في إشارة لبلومبرغ)".

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تتوقع استفزازات إعلامية ولا تستبعد أن تكون هناك استفزازات عسكرية من الولايات المتحدة وكييف عشية انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين.

وأعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، اليوم الأحد، أن بلاده لن تتسامح إذا قامت كييف والدول الغربية بعمل استفزازات في دونباس.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.

وترفض روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا، بممارسة "أعمال عدوانية" والإعداد لمهاجمة أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولن تهاجم أحداً.

وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول سوفياتية سابقة.