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السفير الآذربيجاني يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع الإيراني

السفير الآذربيجاني يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع الإيراني
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

إلتقى السفير الآذربيجاني في طهران علي عليزاده، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد محمدرضا آشتیاني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

العالم - إيران

وبحسب ما اوردته مصادر إعلامية آذربيجانية نقلا عن سفارة هذا البلد في طهران، فقد جرى خلال هذا اللقاء الإشارة إلى تركيز قادة البلدين على التعاون الثنائي، كما أعرب الجانبان عن ارتياحما نظرا للأواصر الوثيقة التي تربط بين إيران وجمهورية آذربيجان.

اللقاء بين السفير الآذربيجاني والعميد آشتياني، شدد ايضا على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين الجارين بمختلف المجالات، كما استعرض القضايا المدرجة على جدول الأعمال في المجالات الدفاعية والعسكرية والفنية، فضلا عن الآفاق المستقبلية المتعلقة بتوطيد التعاون المؤثر والزيارات المتبادلة ورفع مستوى التبادل والخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة.

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