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إصابة 11 أسيرا فلسطينيًا بكورونا في سجون الإحتلال

إصابة 11 أسيرا فلسطينيًا بكورونا في سجون الإحتلال
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب "إعلام الأسرى"، التابع لحركة "حماس" إصابة 11 أسيرا في سجون الإحتلال بفيروس كورونا.

العالم - فلسطين

وذكر بيان المكتب أن "11 أسيرا في معتقلات الاحتلال أصيبوا بكورونا، من بينهم 6 في سجن إيشل بمدينة بئر السبع (جنوب)، و 5 في سجن عوفر (غربي رام الله) ".

وأضاف موضحًا أن "اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا في سجون الاحتلال يعرض حياة الأسرى للخطر".

وتابع "سجن إيشل يضم عددا كبيرا من الأسرى المرضى وكبار السن، وهناك خشية حقيقية على حياتهم".

وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 600 مريض، 4 منهم مصابون بالسّرطان، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

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إصابة 11 أسيرا فلسطينيًا بكورونا في سجون الإحتلال

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