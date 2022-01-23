منتخب لبنان يستعد لمواجهتي كوريا الجنوبية والعراق

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على أن يخوض مرانه الأحد على ملعب صيدا البلدي قبل أن يكمل تدريباته على ملعب البابلية، والذي أهله الاتحاد بالعشب الطبيعي لتدريبات المنتخب.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط خلف إيران وكوريا الجنوبية والامارات متقدما على منتخبي العراق وسوريا.

واستدعى المدير الفني التشيكي ايفان هاشيك 25 لاعبا للانخراط في الاستعدادات، هم الحراس مصطفى مطر من العهد وعلي السبع من النجمة ولفت اختياره للحارسين هادي مرتضى الاحتياطي في الأنصار وانطوان الدويهي من السلام زغرتا.

في الدفاع قاسم الزين وماهر صبرا من النجمة، ونور منصور وحسين الزين من العهد وعباس عاصي من شباب الساحل ومحمد زين طحان من الصفاء وجوان العمري لاعب حر والكس ملكي لاعب الشحانية القطري وحسين الدر من الأنصار.

في الوسط جهاد أيوب ونادر مطر من الأنصار ووليد شور من شباب الساحل ومهدي الزين النجمة ومحمد علي الدهيني المحترف في السويد وفلكس ملكي، ومحمد حيدر من العهد.

في الهجوم حسن معتوق من الأنصار وسوني سعد المحترف في تايلند ومحمد قدوح المنتقل إلى الزوراء العراقي وفضل عنتر الذي سيلتحق بكلنتان الماليزي وهلال الحلوة المغادر إلى الدوري الماليزي.

وغاب باسل جرادي للإصابة وربيع عطايا للإيقاف الدولي وعلي ضاهر لأسباب متعلقة بالالتزام، كما لم يستدعي هاشيك المحترفين هادي غندور وعمر شعبان.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مبارايات دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي والتي ستقام بنظام التجمع من مرحلة واحدة ببلد واحد لكل مجموعة، على أن يتم تحديد البلد في وقت لاحق.

ويفتتح الأنصار بطل لبنان والذي أوقعته القرعة في المجموعة الأولى مباراياته بمواجهة الكويت الكويتي في الثامن عشر من أيار المقبل، على أن يلتقي جبلة السوري في الحادي والعشرين منه قبل اختتام مباراياته أمام سيب العماني في الرابع والعشرين من أيار.

كما يستهل النجمة مباراياته في المجموعة الثالثة أمام الرفاع الشرقي البحريني الأربعاء في 18 أيار، على أن يواجه هلال القدس الفلسطيني السبت في 21 أيار، ليختتم مباراياته بمواجهة تشرين السوري في 24 أيار.

وكانت إدارة النجمة قد تقدمت بطلب رسمي لاستضافة مبارايات المجموعة على ملعب صيدا البلدي.