بدء الأعمال الفنية لتوريد مقاتلات "إف-16" الأمريكية لتركيا

العالم - تركيا

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بمقر البعثة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف خلال اليومين الماضيين.

وأضاف: "بدأ العمل الفني مع حليفتنا الاستراتيجية وصديقتنا الولايات المتحدة الأمريكية لتوريد طائرات من طراز "blok 70 Viper F16" وتحديث المقاتلات التي لدينا".

وقال الوزير: "لقد تم توجيه طلبات رسمية لتوريد.. وتحديث مقاتلات إف-16، وبعدها توجه وفد إلى الولايات المتحدة وكانت المحادثات إيجابية. لقد استعرضنا موقفنا بوضوح وبينا أن ذلك سيسهم أيضا في تقوية الناتو. وأشار إلى أن تقوية الجيش التركي تعني أيضا تعزيز القوة الدفاعية لحلف الناتو.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن ملف مقاتلات "إف-16" له صلة بمقاتلات "إف-35"، وأن العرض بهذا الخصوص صدر من الجانب الأمريكي وليس من تركيا.

وبين أن الموضوع الذي يهم تركيا هو أنها دفعت مليارا و400 مليون دولار لمشروع مقاتلات "إف-35"، وما تناقلته وسائل الإعلام هو عرض أمريكي لبيع تركيا 40 مقاتلة من طراز "إف-16" مقابل ذلك.

يشار إلى أن واشنطن لم تسلم تركيا مقاتلات "إف-35" رغم دفع ثمنها، بذريعة تزود أنقرة بمنظومة "إس- 400" الروسية للدفاع الجوي وذلك بعدما أحجمت الولايات المتحدة عن تزويد تركيا بمنظومات "باتريوت".