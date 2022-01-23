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رئيس أرمينيا يعلن استقالته مشيرا إلى "أوقات صعبة" تمر بها بلاده

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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