وزير الخارجية الكويتي في بيروت والأزمة الاوكرانية تشتد

العالم - بانوراما

في الملف الاول، نقل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، أفكاراً عربية ودولية الی بيروت لحل الازمة بين لبنان والدول العربية.

وشملت الافكار، مبادرة من عشر نقاط، تشاور حولها أحمد ناصر الصباح مع الرئيس ميشيل عون والحكومة اللبنانية.

الرؤساء اللبنانيون تفاعلوا ايجابا مع المبادرة الي تضمنت، دعما عربيا للبنان مقابل الا يكون منصة للعدوان اللفظي او الفعلي على الدول العربية وان يفي بتعهداته حسب تعبير الزائر الكويتي.

الرئاسة اللبنانية ردت بأنّ لبنان حريص على المحافظة على 'أفضل العلاقات' مع الدول العربية، وانّ مقترحات الوزيرِ الكويتي، ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

وفي الملف الثاني يتواصل التصعيد والتهديدات بين اطراف الازمة الاوكرانية.

اخر اتهام بريطانيا لروسيا بالسعي إلى تغيير الحكم في أوكرانيا وتنصيب قيادة موالية لها في كييف.

النفي الروسي لم يساهم في تبديد مخاوف كييف التي تعهدت بتفكيك ما وصفته بالجماعات الموالية لروسيا داخلا، وذلك، تزامنا مع زيادة الحشود العسكرية على طرفي الحدود.

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