الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الكويتي في بيروت والأزمة الاوكرانية تشتد

وزير الخارجية الكويتي في بيروت والأزمة الاوكرانية تشتد
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

زيارة وزير الخارجية الكويتي الی بيروت واستمرار التصعيد والتهديد بين أطراف الأزمة الاوكرانية كانا موضوعان، تطرقت لهما حلقة هذه الليلة من برنامج بانوراما علی شاشة قناة العالم.

العالم - بانوراما

في الملف الاول، نقل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، أفكاراً عربية ودولية الی بيروت لحل الازمة بين لبنان والدول العربية.

وشملت الافكار، مبادرة من عشر نقاط، تشاور حولها أحمد ناصر الصباح مع الرئيس ميشيل عون والحكومة اللبنانية.

الرؤساء اللبنانيون تفاعلوا ايجابا مع المبادرة الي تضمنت، دعما عربيا للبنان مقابل الا يكون منصة للعدوان اللفظي او الفعلي على الدول العربية وان يفي بتعهداته حسب تعبير الزائر الكويتي.

الرئاسة اللبنانية ردت بأنّ لبنان حريص على المحافظة على 'أفضل العلاقات' مع الدول العربية، وانّ مقترحات الوزيرِ الكويتي، ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

وفي الملف الثاني يتواصل التصعيد والتهديدات بين اطراف الازمة الاوكرانية.

اخر اتهام بريطانيا لروسيا بالسعي إلى تغيير الحكم في أوكرانيا وتنصيب قيادة موالية لها في كييف.

النفي الروسي لم يساهم في تبديد مخاوف كييف التي تعهدت بتفكيك ما وصفته بالجماعات الموالية لروسيا داخلا، وذلك، تزامنا مع زيادة الحشود العسكرية على طرفي الحدود.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

عون رحب بأي تحرك من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية

وزيرالخارجية الكويتي يلتقي بعون وبري وينقل رسائل عربية

بلينكن يعول على ألمانيا للرد على روسيا حال غزوها أوكرانيا!

بلينكن مهددا روسيا.. إما الدبلوماسية أو تحملوا عواقب التصعيد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية الكويتي في بيروت والأزمة الاوكرانية تشتد

في الحلقة الاولى من برنامج "فار" مواجهة يوم غد بين ايران والعراق في مونديال آسيا والمنتخبات الاوروبية المتأهلة الى مونديال قطر

في اليمن قيدوا الحجارة وأطلقوا الكلاب!

نبض السوشيال ... محاولات لإعادة إحياء تنظيم ’داعش’ الإرهابي.. من المستفيد؟

استقالة رئيس أرمينيا من منصبه

بلينكن يعول على ألمانيا للرد على روسيا حال غزوها أوكرانيا!