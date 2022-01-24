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إصابة 110 أسير فلسطيني بفيروس كورونا

إصابة 110 أسير فلسطيني بفيروس كورونا
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن نادي الأسير الفلسطيني إصابة 110 أسرى، بفيروس كورونا في سجني "ايشل"، وعوفر.

العالم - فلسطين

وأوضح أن نحو 100 أسير في سجن "عوفر" أصيبوا بفيروس كورونا، في قسمي (22، و17).

وأشار إلى أن 10 أسرى أصيبوا أيضا بفيروس كورونا في سجن "ايشل - بئر السبع" بينهم الأسير نائل البرغوثي.

وأضاف أنه ومنذ بداية انتشار الوباء استخدمت إدارة سجون الاحتلال الفيروس، كأداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، من خلال جملة من الإجراءات التنكيلية وأبرزها العزل المضاعف.

يُشار إلى أنّه ووفقًا للمتابعة فإن أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار كورونا، وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر نيسان العام الماضي حتّى اليوم وصلت إلى أكثر من 530 إصابة، حيث سُجلت مؤخرا إصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات في سجون (النقب، وعوفر، وايشل، وريمون، ودامون).

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