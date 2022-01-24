الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر.. دعم القضية الفلسطينية ولم الشمل.. الجزء الثاني

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

لطالما احتلت القضية الفلسطينية مكانة هامة في الوجدان الجزائري وليس مستغرباً الدور البارز للجزائر في الفترة الاخيرة باستقبالها وفود الفصائل الفلسطينية للم الشمل.

العالم - المغاربية

وعلى الرغم من ان ملف المصالحة الفسطيني معقد ويصعب تحقيق تقدم فيه فانه يحسب للجزائر وقوفها على مساحة واحدة من الفصائل كافة وعدم انحيازها لطرف على آخر وتصديها للتطبيع في المنطقة المغاربية الافريقية ايضا. والتوافق بين الشعب والقيادة على أرضية دعم فلسطين وشعبها وحتمية الوقوف في خندقها.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش دعم الجزائر للقضية الفلسطينية ومساعيها للم الشمل وترتيب البيت الفلسطيني.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

حمزة البشتاوي – كاتب وباحث سياسي فلسطيني

وليد بلقرون – ناشط سياسي

روابط ذات صلة

رئيس الاتحاد الأفريقي يوجه رسالة لمنتخب الجزائر!

الجزائر تعتزم اقتراح تاريخ لعقد القمة العربية المقبلة

شاهد/ الثلوج تغطي الصحراء الكبرى في الجزائر

رقم عربي سيئ في الدور الأول من منافسات كأس أمم أفريقيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا توحد التقنين الكهربائي في جميع المحافظات!

شاهد.. كواليس المسرحية الاميركية في الحسكة السورية

الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.. إشارة سلبية تجاه كييف؟

قيادة عمليات نينوى للحشد تنفذ عملية أمنية واسعة لتعقب 'داعش'

شاهد: إصابتان وأضرار مادية بسقوط صاروخ باليستي على السعودية

طيران القوة الجوية العراقية يستهدف تجمعا لـ'داعش' شرقي مكحول