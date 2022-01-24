الجزائر.. دعم القضية الفلسطينية ولم الشمل.. الجزء الثاني

العالم - المغاربية

وعلى الرغم من ان ملف المصالحة الفسطيني معقد ويصعب تحقيق تقدم فيه فانه يحسب للجزائر وقوفها على مساحة واحدة من الفصائل كافة وعدم انحيازها لطرف على آخر وتصديها للتطبيع في المنطقة المغاربية الافريقية ايضا. والتوافق بين الشعب والقيادة على أرضية دعم فلسطين وشعبها وحتمية الوقوف في خندقها.

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش دعم الجزائر للقضية الفلسطينية ومساعيها للم الشمل وترتيب البيت الفلسطيني.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

حمزة البشتاوي – كاتب وباحث سياسي فلسطيني

وليد بلقرون – ناشط سياسي